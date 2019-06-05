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قصة صور.. فرحة نجوم الكرة فى صلاة العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص كل منا على أداء صلاة العيد مع الأهل والأصدقاء والأحباب، ولا يختلف نجوم الكرة عن غيرهم فهم أيضا  يحرصون على التوافد إلى المساجد برفقة أسرهم وأصدقائهم.

ونشر العديد من نجوم الكرة صورا على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء أدائهم صلاة العيد فى جو من الفرحة والبهجة.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الكرة وسط فرحة صلاة العيد فى الصور التالية..

حسين الشحات و أمح
حسين الشحات وأمح

 

الونش مع أولاده
الونش مع أولاده

 

حسين الشحات و شقيقه فى صلاة العيد مع المشجع الأهلاوى أمح
حسين الشحات و شقيقه فى صلاة العيد مع المشجع الأهلاوى أمح

 

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دونجا لاعب الإسماعيى
دونجا لاعب الإسماعيى

 

الونش لاعب الزمالك فى صلاة العيد
الونش لاعب الزمالك فى صلاة العيد

 

أيمن أشرف
أيمن أشرف

 

رامى ربيعة مع والده ووالدته
رامى ربيعة مع والده ووالدته

 

محمد عبد الغنى نجم الزمالك مع أصدقاؤه
محمد عبد الغنى نجم الزمالك مع أصدقاؤه

 

أحمد الشيخ لاعب الأهلى مع أصدقاؤه
أحمد الشيخ لاعب الأهلى مع أصدقاؤه

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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