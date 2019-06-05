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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فرحة نجوم الكرة فى صلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص كل منا على أداء صلاة العيد مع الأهل والأصدقاء والأحباب، ولا يختلف نجوم الكرة عن غيرهم فهم أيضا يحرصون على التوافد إلى المساجد برفقة أسرهم وأصدقائهم.
ونشر العديد من نجوم الكرة صورا على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء أدائهم صلاة العيد فى جو من الفرحة والبهجة.
ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الكرة وسط فرحة صلاة العيد فى الصور التالية..
حسين الشحات وأمح
الونش مع أولاده
حسين الشحات و شقيقه فى صلاة العيد مع المشجع الأهلاوى أمح
دونجا لاعب الإسماعيى
الونش لاعب الزمالك فى صلاة العيد
أيمن أشرف
رامى ربيعة مع والده ووالدته
محمد عبد الغنى نجم الزمالك مع أصدقاؤه
أحمد الشيخ لاعب الأهلى مع أصدقاؤه
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