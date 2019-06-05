شكرا لقرائتكم خبر عن حرب باسم مرسى والتوأم مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باسم مرسي، مهاجم الزمالك والذى انتهت إعارته لفريق سموحة، أن لاعبى الفريق السكندرى تعرضوا لضغوط كبيرة من قبل حسام حسن المدير الفنى لسموحة من أجل التوقيع على هذه الشكوى تدين اللاعب .

وكان اتحاد الكرة تلقى توضيحاً من جانب لاعبى نادى سموحة، موقعاً بخط جميع اللاعبين يؤكدون فيه كذب ادعاءات زميلهم بالفريق باسم مرسى، الذى أكد أن الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن تعدى عليه لفظيا أمام بقية اللاعبين، بعد مباراة سموحة ووادى دجلة فى الدورى قبل أن يؤكد باسم مرسى أن اللاعبين تعرضوا لضغوط كبيرة من قبل المدير الفنى للتوقيع على هذا التوضيح.

وقال باسم مرسى، "عدد كبير من لاعبى سموحة تواصلوا معى من أجل التأكيد على أنهم تم إجبارهم للتوقيع على هذا التوضيح، مُشيراً إلى أن محمد فتحى حارس سموحة رفض التوقيع وتم الإطاحة به من الفريق بسبب ذلك .

وأكد باسم مرسى أن محمد فتحى وبعض اللاعبين الآخرين سيشهدون بهذه الأمور فى اتحاد الكرة، واختتم تصريحات مطالبا اتحاد الكرة بسرعة التحقيق فى الشكوى المقدمه منه تجاه سموحة وأنه لم يحصل على 50٪ من مستحقاته لدى النادى السكندرى.

وكان محامى باسم مرسى أرسل مذكرة رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم يؤكد تعرض اللاعب للسب والشتائم بألفاظ خارجة من التوأم حسام وإبراهيم حسن وتعرض للإيقاف ومُنع من التدريب بقرار رسمى تجاهل أنه لاعب محترف.

وطلب باسم مرسى من الفيفا مطالبة اتحاد الكرة المصرى بالكشف عن سبب تأجيل التحقيق فى شكوى اللاعب ضد سموحة والتدخل للحفاظ على حقوقه المالية، ورد التوأم على باسم مرسى بان هناك أمور يريدها اللاعب من وراء اثارة الجماهير الزملكاوية ضده، وقال حسام حسن " هناك شيئا ما فى نفس اللاعب.. هو لاعب كان أساسيا فى الزمالك ومنتخب مصر وصل به الحال لما هو فيه.. وعموما زملائه غاضبين منه".

Advertisements