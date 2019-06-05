شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوودا يقترب من العودة للزمالك بعد انتهاء إعارته للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب أحمد داوودا، لاعب وسط الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندرى، من العودة للقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء إعارته لزعيم الثغر بنهاية الموسم الحالى.

ويرغب مسئولو الزمالك فى تدعيم خط الوسط، خاصة أن داوودا قدم مستوى مبهر خلال الفترة التى قضاها مع الاتحاد السكندرى، وكان على مقربة من العودة لصفوف القلعة البيضاء فى يناير الماضى، إلا أن مسئولى زعيم الثغر رفضوا قطع إعارة اللاعب، وتمسكوا باستمراره حتى نهاية الموسم.

ومن المنتظر أن يعقد خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة، لتحديد المراكز التى ستحتاج لتدعيم فى الميركاتو الصيفى المقبل، وكذلك اللاعبين الذين من الممكن أن يتم الاستغناء عن خدماتهم.