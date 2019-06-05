سوبر كورة يقدم روشتة نجاح حكم الفيديو بأفريقيا ويكشف لغز الـ off line

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند إعلان فكرة استخدام تقنية الفار فى مباريات كرة القدم، انقسم الجمهور الكروى بشكل كبير ما بين مؤيد ومعارض للفكرة. وبحث سوبر كورة فى كواليس وخبايا تقنية حكم الفيديو للكشف عن السلبيات والإيجابيات عند التطبيق، وكذلك الكشف عن لغز حكم الـ off line فى بعض المباريات. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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