شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يخطر لاعبيه ببرنامج إعداد منزلى خلال الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ الجهاز الفنى لوادى دجلة، بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، لاعبى الفريق ببرنامج إعداد يقومون بتنفيذه فى المنزل، بالأسبوع الثانى من فترة الراحة السلبية التى حصلوا عليها بعد إنتهاء الموسم بالنسبة لهم.

وحرص الجهاز الفنى لدجلة على تحديد بعض التدريبات للاعبين، مع برنامج غذائى خاص، من أجل تنفيذه فى المنزل، ليحافظونو على لياقتهم البدنية، وعدم التأثر بفترة الراحة الطويلة.

وكان الجهاز الفنى لدجلة منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوعين، وذلك عقب نهاية الموسم بالنسبة للفريق الدجلاوى وضمان البقاء فى الدورى الممتاز.

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وحقق دجلة الفوز على الإنتاج الحربى، بنتيحة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الشرطة، فى اطار فعاليات الاسبوع الـ 34 من الدورى الممتاز، وبهذه النتيجة ضمن وادى دجلة البقاء فى دورى الاضواء والشهرة بعد أن رفع رصيده للنقطة 39 ويتجمد رصيد الانتاج عند النقطة 38.

ومن المقرر أن يبلغ الجهاز الفنى لدجلة اللاعبين بالموعد المحدد للعودة للتدريبات من أجل الاستعداد للموسم الكروى الجديد.