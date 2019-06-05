رانيا عزت تتوج بذهبيتين وفضية فى بطولة العالم لرفع الأثقال بفيجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت رانيا عزت لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال بذهبيتى المجموع والكلين فى بطولة العالم المقامة فى فيجى وفضية الكلين فى منافسات وزن 76 كجم. ونجحت رانيا فى تحقيق مجموعه 219 كجم متفوقة على لاعبات تركيا ونيوزلاندا وأمريكا، ويتواجد مع بعثة المنتخب فى فيجى محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال لحضور اجتماعات الإتحاد الدولى التى أقيمت على هامش البطولة.

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