شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتمسك بحراسه الثلاثة ويدرس عروض إعارة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمسك جهاز الكرة بالأهلى ببقاء ثلاثى حراسة المرمى محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، رافضين فكرة رحيل أى منهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مسئولو الأهلى أن مستوى الحراس الثلاثة جيد للغاية وهم من أفضل العناصر الموجودة على الساحة حالياً، وبالتالي فتدعيم هذا المركز فى ظل وجود 4 حراس شباب أيضاً على مستوى عالى يصبح أمر بلا جدوى.

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فى الوقت الذى تدرس إدارة الأهلى عروض الإعارة لحراس الفريق الشباب، وهم مصطفى شوبير وأحمد طارق وأحمد عصام الغندور وعمر رضوان لثقل موهبتهم قبل عودتهم من جديد للقلعة الحمراء.