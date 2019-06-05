سوبر كورة.. ميدو مديرا فنيا لمصر المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو نادي مصر المقاصة إجراءات التعاقد مع أحمد حسام ميدو، المدير الفنى السابق لفريق الوحدة السعودى، لتولى الإدارة الفنية للفريق الفيومى فى الموسم الكروى الجديد. لمعرفة تشكيل الجهاز الفنى والتفاصيل كاملة اضغط هنا..

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