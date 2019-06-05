سوبر كورة يرصد تفاصيل 6 ساعات حصار لمنزل صلاح فى نجريج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض سوبر كورة تفاصيل 6 ساعات حصار تعرض لها منزل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى ونادي ليفربول الإنجليزى فى نجريج، والتى تسببت فى عدم قدرة الفرعون المصرى على مغادرة منزله لأداء صلاة عيد الفطر. لمعرفة التفاصيل كاملة اضغط هنا..

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