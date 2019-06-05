الان تتابع ألمانيا وإنجلترا تعارضان دوري السوبر الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365: قال راينهارد روبال رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم إن مسابقات دوري الصفوة في ألمانيا وانجلترا تعارض خطط رابطة الأندية الأوروبية لتأسيس بطولة “دوري السوبر” لعام 2024. وتنسق رابطة الأندية الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي للعبة في مقترح لإعادة تصميم مسابقة دوري الأبطال واستبدالها بمسابقة أخرى تتضمن نظاما للصعود والهبوط. Advertisements وعبر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن رفضه للفكرة وأكد روبال للصحفيين في باريس معارضة انجلترا وألمانيا للمقترح. وقال روبال قبل اجتماع مجلس الاتحاد الدولي (الفيفا) اليوم الأربعاء في العاصمة الفرنسية “أنا رئيس رابطة الدوري الألماني ورئيس نادي بروسيا دورتموند..قررت مسابقتنا معارضة خطط رابطة الأندية الأوروبية بنسبة 100%”. وأضاف “(ممثل الاتحاد الانجليزي) ديفيد جيل لديه نفس الاقتناع، الدوري الألماني والانجليزي يعارضان الأمر ولا اعتقد أنه من الممكن ايجاد حل بدون موافقة ألمانيا وانجلترا”. وقالت رابطة الأندية الأوروبية إن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة حتى الآن ورفضت اعتبار أن المقترح سيؤدي إلى تأسيس بطولة مغلقة تشبه نظام المسابقات في الولايات المتحدة.

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