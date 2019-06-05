شكرا لقرائتكم كهربا يظهر بالخليجي بسبب عيد الفطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل نجم نادي الزمالك محمود كهربا بحلول عيد الفطر المبارك على طريقته الخاصة حيث نشر عبر صفحته الشخصية تغريدة بالزي الخليجي قائلا : "أدام الله علينا وعَليكُم شعور البهجة وفرحة العيد ، وعَمّر أيامنا بالمسرّات ،وكُل عام وأنتم بِخَير.. عيد مبارك "

وكان كهربا احترف ضمن صفوف فريق اتحاد جدة السعودي لمدة عامين وقدم مستويات فنية مميزة في الدوري السعودي.