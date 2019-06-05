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شكرا لقرائتكم كهربا يظهر بالخليجي بسبب عيد الفطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل احتفل نجم نادي الزمالك محمود كهربا بحلول عيد الفطر المبارك على طريقته الخاصة حيث نشر عبر صفحته الشخصية تغريدة بالزي الخليجي قائلا : "أدام الله علينا وعَليكُم شعور البهجة وفرحة العيد ، وعَمّر أيامنا بالمسرّات ،وكُل عام وأنتم بِخَير.. عيد مبارك "
وكان كهربا احترف ضمن صفوف فريق اتحاد جدة السعودي لمدة عامين وقدم مستويات فنية مميزة في الدوري السعودي.
كهربا
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