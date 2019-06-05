شكرا لقرائتكم كهربا يحتفل بالعيد بطبق كشري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود كهربا لاعب الزمالك صوره له عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "فيس بوك" مع أحد أصدقائه أثناء تناوله طبق كشري على كورنيش النيل بمصر القديمة. وينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك بعد قضاء أجازة العيد استعدادا لمباريات الدوري . Advertisements وكان الزمالك قد تعادل ايجابيا في اخر مبارياته بالدوري العام مع فريق حرس الحدود بنتيجة 1/1 واستمراره في اعطاء قبلات الحياه للفرق التي كانت مهددة بالهبوط.

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