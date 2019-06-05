شكرا لقرائتكم صلاح يطلب تأخير انضمامه لمعسكر المنتخب 48 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى ، من أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى تأخير موعد إنضمامه لمعسكر المنتخب 48 ساعة، ليصل للمعسكر يوم 8 يونيو الجارى ببرج العرب. وكان أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، تواصلو مع محمد صلاح عقب وصوله إلى مصر، من أجل تحديد موعد إنضمامه لمعسكر المنتخب الذى ينطلق غدا استعدادا لأمم افريقيا. Advertisements

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