شكرا لقرائتكم تفاصيل 6 ساعات حصار لمنزل صلاح فى نجريج .. "الشباك" يكشف ثورة حب الفرعون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعثر محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى فى أداء صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الأربعاء بسبب تجمع الآلاف من الناس أمام منزله لإلتقاط الصور التذكارية معه فى قرية بسيون مركز نجريج محافظة الغربية.

الحكاية بدأت فور علم الناس بوجود صلاح فى منزله فى ليلة عيد الفطر المبارك بالتجمع أمام منزله من الساعة 12 بعد منتصف الليل والذهاب إلى المصلى القريب من الفرعون قبل أداء الصلاة بنصف ساعة.

شعرت عائلة محمد صلاح بعدم قدرته على الخروج من منزله الأمر الذى دفعهم إلى التواصل مع مسئولى الأمن لتسهيل نزول اللاعب من بيته وهو ما تحقق بالفعل.

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تأزمت الأمور وبدأت أعداد الناس فى التزايد والتكدس أمام منزل الفرعون وحاول ماهر شتيه عمدة نجريج ومسئولى الأمن التواصل معهم لإقناعهم بالهدوء لكن كل المحاولات باءت بالفشل.

الناس التى تواجدت أمام منزل صلاح كانوا يرغبون فى إلتقاط الصور التذكارية مع اللاعب والبعض الأخر له مطالب شخصية فى الوقت الذى اكتفى فيه محمد صلاح بمراقبة المشهد من بعيد خلال نافذة بيته ولم يعجبه المنظر وعلق قائلا : "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد.. دا ملوش علاقة بالحب.. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

وفى النهاية توجهت زوجة محمد صلاح ونجلته مكة إلى مسجد قرية نجريج لأداء صلاة عيد الفطر بدون زوجها.

كما سيطرت علامات الحزن على والد محمد صلاح بعدما توجه لأداء صلاة عيد الفطر بدون نجله.