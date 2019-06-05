شكرا لقرائتكم محمد شريف يؤدي صلاة العيد مع أصدقائه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ادى لاعب النادي الاهلي محمد شريف صلاة عيد الفطر المبارك وسط اهله و اصدقائه ونشر اللاعب منشورا على حسابه الخاص فيس بوك قائلا : ادام الله لكم الاعياد دهورا و البسكم من تقواه نورا .. احلى عيد مع العشرة و ولاد منطقتي القديمة كل عام والامة الاسلامية بخير

وانتظم شريف في تدريباته مع الفريق بعد عودته من أداء مناسك العمرة استعدادا لمباراة المقاولون المؤجلة لأجل غير مسمى.