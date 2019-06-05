شكرا لقرائتكم صلاح ينعي شهداء كمين العريش: "خالص التعازي لجميع أسر شهداء الوطن"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، تويته له عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به " تويتر"، قدم فيه خالص تعازيه لجميع أسر شهداء الوطن. و كتب صلاح " البقاء لله في شهداء كمين العريش .. خالص التعازي لجميع اسر شهداء الوطن" Advertisements و يتواجد صلاح حاليا في مصر وتحديدا بقريته نجريج لقضاء اجازة عيد الفطر و سط اهله و اصدقائه ، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لبطولة الامم الافريقية " مصر 2019 ".

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