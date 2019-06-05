أندية الدوري بلا صفقات في الأدوار التمهيدية لأفريقيا...

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جدة - عمرو شويل تأكد غياب الصفقات الجديدة للأندية في الأدوار التمهيدية خلال بطولات أفريقيا الموسم المقبل كما أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة.

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وقال المصدر، إن الكاف سيفتح القيد الأفريقي يوم 21 يوليو المقبل ويستمر حتى نهاية الشهر، ولن تتمكن الأندية المصرية من قيد الصفقات الجديدة لأن القيد المحلى سيتم فتحه نهاية يوليو المقبل.

يذكر أن الدورى المصرى سينتهى عقب بطولة أمم افريقيا، أى أواخر يوليو المقبل.