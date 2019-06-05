شكرا لقرائتكم قصيدة فى حب محمد صلاح: يا موهبة وصعب تتكرر .. أخلاقك شهد ومكرر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت إحدى السيدات بكتابة قصيدة خاصة لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى ونادي ليفربول الإنجليزي وتواجدت أمام منزله فى نجريج لمشاهدته وعرض القصيدة التى قامت بوضعها داخل برواز خاص. قصيدة فى حب محمد صلاح ويرصد الخليج 365 نص قصيدة الحاجة رجاء لمحمد صلاح والتى جاءت كالتالى:- يا محمد .. يا اسم غالي على اسم نبينا يا محمد .. قمر الليالي منور مصرنا يا محمد .. يا فخـــرنا يا محمد .. يا شمسنا يارب تدوم لنا أخلاقك خرست اعداءك .. وأداءك حير حسادك حياءك ده لوحده كفاية .. والسجدة للعالم اية ومهارتك سخرت الكورة .. وبراعتك في الكون مشهورة Advertisements يا حبيب المصريين يا محمد .. وسفير المسلمين يا محمد وقلبنا داعيلك يا محمد .. الفرح هيجيلك يا محمد يا هدية من ربنا يا محمد .. يارب يحميك لنا يا محمد يا موهبة وصعب تتكرر .. أخلاقك شهد ومكرر أسطورة في الكورة يا محمد .. تقولش مسحورة يا محمد يا ابن القرية المصرية يا محمد .. و ليفربول الانجليزية رفعة الرأس و معدية .. البطلة بجهودك يا محمد فرحانة بوجودك يا محمد .. والكل بيحبك يا محمد ربك واقف جنبك .. يا هدية من ربنا يارب يخليك لنا الحاجة رجاء المحلة الكبرى

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