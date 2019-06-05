شكرا لقرائتكم جونيور أجاي يتلقى عرضا مغريا والأهلي "حيران"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي عدة عروض خارجية للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ويأتي في مقدمة هذه العروض عرضا مغريا من إحدي أندية الدوري البرتغالي يحصل بمقتضاه اللاعب النيجيري علي ما يقرب من مليون و١٠٠ الف دولار في الموسم الواحد اي ما يعادل ٢٠ مليون جنيه مصري وهو مبلغ يفوق ما يحصل عليه اجاي من الاهلي ب ٣٥٠ الف دولار تقريبا.

ولم يأتي العرض بشكل رسمي للأهلي حيث انه مازال في مرحلة البداية ولم يحدد اجاي موقفه منه وأن كانت المؤشرات الأولية تؤكد أن اللاعب النيجيري المنضم للأهلي قبل ثلاثة مواسم قادما من الصفاقسي التونسي يرغب في الرحيل لخوض تجربة احترافية جديدة لكنه يشترط بالطبع موافقة الأهلي بسبب قوة علاقته بالنادي.

وفيما يتعلق بموقف الأهلي فرغم أن مسئولي النادي أكدوا رغبتهم في بقاء أجاي إلا إن تيارا قويا ظهر في الفترة الاخيرة داخل النادي يرحب برحيل اجاي حال وصول عرض مالي كبير للاعب النيجيري لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أن الأهلي يرغب في التعاقد مع أكثر من لاعب اجنبي متميز وهذا يتطلب الاستغناء عن بعض لاعبي الفريق الأجانب حالياً.

كما أن مستوي اجاي في تراجع واضح بعد الإصابة التي تعرض لها الصيف الماضي وابعدته قرابة الستة أشهر عن مباريات الفريق، لذا ينتظر مسئولو الأهلي وصول العرض البرتغالي رسميا أو أي عرض آخر من أجل البت فيه لتحديد مصير اجاي.

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