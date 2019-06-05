شكرا لقرائتكم محمد صلاح بعد فشله فى أداء صلاة عيد الفطر : ده ملوش علاقة بالحب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى ونادي ليفربول الإنجليزي حزنه الشديد بسبب فشله فى أداء صلاة عيد الفطر اليوم، لتواجد أعداد كبيرة من الجماهير أمام منزله فى قرية نجريج. وكتب محمد صلاح فى تويتة عبر حسابه الشخصى: "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية". Advertisements وتواجدت الجماهير المصرية بكثافة كبيرة أمام منزل محمد صلاح لرؤية الفرعون المصرى مما أدى لفشله فى أداء صلاة عيد الفطر. تويتة محمد صلاح

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