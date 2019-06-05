ميدو مديرا فنيا لمصر المقاصة...

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جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو نادي مصر المقاصة، إجراءات التعاقد مع أحمد حسام ميدو، المدير الفنى السابق لفريق الوحدة السعودى، لتولى الإدارة الفنية للفريق الفيومى فى الموسم الكروى الجديد. ويعاون أحمد حسام ميدو فى تدريب فريق مصر المقاصة عادل مصطفى فى منصب المدرب العام. وقام ميدو بتوقيع عقود تدريب المقاصة منذ ساعات مع اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي الفيومى لتولى تدريب الفريق الكروى بالموسم الجديد.

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