جهاز المنتخب يتواصل مع محمد صلاح لتحديد موعد انضمامه لمعسكر برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى مع محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى عقب وصوله إلى مصر، من أجل تحديد موعد انضمامه لمعسكر المنتخب الذى ينطلق غدا استعدادا لامم افريقيا 2019.
وطلب صلاح من جهاز المنتخب تأخير موعد انضمامه 48 ساعة ليصل للمعسكر يوم 8 يونيو الجارى ببرج العرب.
محمد صلاح مع الجماهير
كان محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى ونادي ليفربول الإنجليزي، أبدى حزنه الشديد بسبب فشله فى أداء صلاة عيد الفطر اليوم، لتواجد أعداد كبيرة من الجماهير أمام منزله فى قرية نجريج.
وكتب محمد صلاح فى تويتة عبر حسابه الشخصى، "اللى بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد ملوش علاقة بالحب، دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".
محمد صلاح مع مدربه
وتواجدت الجماهير المصرية بكثافة كبيرة أمام منزل محمد صلاح لرؤية الفرعون المصرى مما أدى لفشله فى أداء صلاة عيد الفطر.
محمد صلاح مع شقيقه
وأدى عمدة نجريج ماهر شتيه صلاة عيد الفطر المبارك نيابة عن محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى.
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