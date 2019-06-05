شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور لـ"سوبر كورة": البطل سيحدد خارج الملعب والتحكيم شماعة فشل الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سوبر كورة حوارا ساخنا مع الحكم الدولى الأسبق جمال الغندور، للحديث عن كافة الملفات الساخنة، وأطلق العديد من القذائف، أبرزها أن بطل الدورى الممتاز لن يتحدد داخل المستطيل الأخضر، واستغلال بعض الأندية التحكيم كشماعة لفشلهم الإدارى. لقراءة الحوار كاملا اضغط هنا..

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