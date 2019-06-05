شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك بدون الصفقات الجديدة فى الأدوار التمهيدية ببطولات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الصفقات الجديدة للأندية المصرية، الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى، لن تشارك في الأدوار التمهيدية خلال بطولات أفريقيا للموسم المقبل.
وأضاف المصدر أن الكاف سيفتح القيد الأفريقى يوم 21 يوليو المقبل ويستمر حتى نهاية الشهر، ولن تتمكن الأندية المصرية من قيد الصفقات الجديدة لأن القيد المحلى سيتم فتحه نهاية يوليو المقبل.
يذكر أن الدورى المصرى سينتهى عقب بطولة أمم افريقيا، أى أواخر يوليو المقبل.
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