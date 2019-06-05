فيديو.. شباب يهتفون "اخرج يا صلاح" لمطالبة الفرعون المصرى بالخروج لمقابلتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع العشرات من شباب قرية نجريج بمحافظة الغربية، أمام منزل اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، عقب انتهاء صلاه عيد الفطر، لمقابلة اللاعب وتقديم التهنئة له بالعيد. وردد الشباب هتافات "بنحبك يا صلاح" .. " اخرج يا صلاح"، مناشدين النجم محمد صلاح بالخروج لمقابلته والتقاط الصور معه.

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