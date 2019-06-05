شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. قصيدة فى حب محمد صلاح: يا موهبة صعب تتكرر.. أخلاقك شهد مكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت إحدى السيدات برواز كتبت عليه قصيدة لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى ونادي ليفربول الإنجليزي، أمام منزله فى نجريج بمحافظة الغربية. لقراءة القصيدة كاملة ومشاهدة الصورة اضغط هنا..

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