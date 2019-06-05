كاميرا سوبر كورة ترصد حزن والد محمد صلاح لأداء صلاة عيد الفطر بمفرده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا سوبر كورة حزن والد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد أداء صلاة عيد الفطر بمفرده بدون الفرعون المصرى. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا..

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