شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. محمد صلاح بعد عدم تمكنه من أداء صلاة العيد: "ده ملوش علاقة بالحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى ونادي ليفربول الإنجليزي، حزنه الشديد لعدم تمكنه من أداء صلاة عيد الفطر لتواجد أعداد كبيرة من الجماهير أمام منزله فى قرية نجريج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. محمد صلاح بعد عدم تمكنه من أداء صلاة العيد: "ده ملوش علاقة بالحب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.