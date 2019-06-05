شكرا لقرائتكم خبر عن عرض برتغالي بـ 20 مليون جنيه سنوياً يمهد لرحيل أجاى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي عدة عروض خارجية للرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ويأتي في مقدمة هذه العروض عرضا مغريا من إحدي أندية الدوري البرتغالي يحصل بمقتضاه اللاعب النيجيري علي ما يقرب من مليون و100 ألف دولار في الموسم الواحد أى ما يوازى 20 مليون جنيه مصري وهو مبلغ يفوق ما يحصل عليه اجاي من الأهلي بـ350 الف دولار تقريبا.

ولم يأتى العرض بشكل رسمي للأهلي حيث أنه مازال في مرحلة البداية ولم يحدد أجاي موقفه منه وأن كانت المؤشرات الأولية تؤكد أن اللاعب النيجيري المنضم للأهلي قبل ثلاثة مواسم قادما من الصفاقسي التونسي يرغب فى الرحيل لخوض تجربة إحترافية جديدة لكنه يشترط بالطبع موافقة الأهلي بسبب قوة علاقته بالنادي.

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وفيما يتعلق بموقف الأهلي فرغم أن مسئولي النادي أكدوا رغبتهم في بقاء أجاي إلا أن تيارا قويا ظهر في الفترة الأخيرة داخل النادي يرحب برحيل اللاعب النيجيرى حال وصول عرض مالي كبير للاعب النيجيري لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أن الأهلي يرغب في التعاقد مع أكثر من لاعب أجنبي متميز وهذا يتطلب الاستغناء عن بعض لاعبي الفريق الأجانب حالياً.

كما أن مستوي أجاي في تراجع واضح بعد الإصابة التي تعرض لها الصيف الماضي وابعدته قرابة الستة أشهر عن مباريات الفريق، لذا ينتظر مسئولو الأهلي وصول العرض البرتغالي رسميا أو أى عرض آخر من أجل البت فيه لتحديد مصير أجاي.