صلاح منددا بهجوم كمين العريش: خالص التعازي لأسر شهداء الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
ندد محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بهجوم كمين العريش الإرهابي، وقال في تدوينة قصيرة نشرها على صفحته الرسمية على تويتر: "البقاء لله في شهداء كمين العريش.. خالص التعازي لجميع أسر شهداء الوطن".
كانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم استشهاد ضابط شرطة وأمين شرطة و6 مجندين، خلال التصدي لهجوم إرهابي على كمين بالعريش.
وأكدت الوزارة مقتل 5 عناصر إرهابية في الهجوم، مشيرة إلى أنها تتبع مسار هروب باقي الإرهابيين لضبطهم.
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