رياضة | خماسيات وسداسيات وتتويج إفريقي في أبرز إنتصارات الأهلي بالأعياد (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خماسيات وسداسيات وتتويج إفريقي في أبرز إنتصارات الأهلي بالأعياد (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل المصريين اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وترتبط الأعياد لدي جماهير النادي الأهلي ببعض الذكريات السعيدة، نظرًا لما حققه المارد الأحمر من انتصارات محلية وافريقية خلال الاحتفال بالاعياد والمناسبات المختلفة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز انتصارات الأهلي في الاعياد:-

- خماسية مدوية في أدغال أفريقيا:

في رابع أيام عيد الفطر المبارك نجح الأهلي في تحقيق فوز عريض خارج الديار ضد فريق سيمبا بطل تنزانيا بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1993، وواصل بعدها المارد الأحمر مشواره وتوج باللقب في النهاية.

- الأهلي يذل الألومنيوم بنصف دستة أهداف:

حقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الألومنيوم بنتيجة 6-1 في الدوري المصري الممتاز موسم 1995-1996، وتزامن موعد المباراة مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك عام 1996.

- تتويج أفريقي بـ"هاتريك" بيبو:

عيد الفطر كان شاهدًا على تتويج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001، عندما تغلب المارد الأحمر على نظيره صن داونز الجنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة سجلها "خالد بيبو".

- الأهلي يدك حصون الشواكيش برباعية:

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حقق الأهلي فوزًا عريضًا علي فريق الترسانة المعروف بـ"الشواكيش" برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في أول أيام عيد الفطر المبارك موسم 2003-2004 بالدوري الممتاز، وحملت أهداف المارد الأحمر توقيع (سيد عبد الحفيظ - ياسر رضوان - وليد صلاح الدين - أحمد بلال)

- سداسية حمراء في شباك الإتحاد السكندري

في ثاني أيام عيد الفطر المبارك عام 2005 حقق الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره الاتحاد السكندري بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز موسم 2005-2006.

"فلافيو" يحطم الزمالك في "القمة 98":

- في ديسمبر عام 2006 الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك فاز الأهلي على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف في لقاء "القمة 98" بالدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2006/2007، وسجل هدفي الأحمر الأنجولي "فلافيو".

- مؤمن زكريا يضرب الزمالك بثنائية:

قاد مؤمن زكريا الفريق الكروي بالنادي الأهلي للفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز 21 يوليو 2015 الموافق رابع أيام عيد الفطر لمبارك، وسجل "مؤمن" هدفي المباراة.

- فوز صعب للأهلي على وادي دجلة:

حقق الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره وادي دجلة بهدف دون رد، في ثالث جولات الدوري الممتاز والذي يتزامن موعدها مع أول أيام عيد الأضحي المبارك، وسجل هدف الأحمر صلاح محسن بالدقيقة 80 من زمن اللقاء.