رياضة | حازم إمام يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح حازم إمام، نجم وقائد فريق نادي الزمالك السابق، باب التكهنات حول نيته الترشح لرئاسة نادي الزمالك، بإجابة مثيرة على سؤال حول هذا الأمر خلال لقائه مساء الثلاثاء، مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة "أون سبورت".

ووجه "شوبير"، سؤالًا لحازم إمام، بقوله: "نشوفك في يوم من الأيام رئيسًا لنادي الزمالك؟"، ليجيب الثعلب قائلًا: "إن شاء الله".

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وأتم: "ذلك إذا تراجعت عن قراري باعتزال العمل العام".

وكان إمام، قد سبق إجابته بتصريحه في نفس اللقاء بتأكيد قراره الذي أعلنه سابقًا باعتزال العمل العام بعد انقضاء مدة المجلس الحالي لاتحاد الكرة والذي يشغل عضويته، مؤكدًا أنه لن يترشح مرة أخرى بالدورة المقبلة، معللًا ذلك بأن هناك تربص دائم بالعمل العام، وأن الاتحاد لا يوجد من يدافع عنه حتى لو كان على صواب.