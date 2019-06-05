رياضة | 11 هزيمة أصابت الزمالكاوية بـ"فوبيا" الأعياد بالكرة المصرية (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11 هزيمة أصابت الزمالكاوية بـ"فوبيا" الأعياد بالكرة المصرية (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح لدي جماهير الزمالك "فوبيا" من خوض فريقها مبارياته خلال الأعياد، وذلك بسبب كثرة الهزائم والذكريات الأليمة للفريق الأبيض خلال الاحتفال بالأعياد المختلفة سواء عيد الفطر أو الأضحي وعلي كافة المستويات المحلية والإفريقية وفي مختلف البطولات.

وتزامنًا مع احتفال المصريين بـ "عيد الفطر" المبارك نستعرض في هذا التقرير أبرز هزائم الزمالك في الأعياد:

- حرس الحدود يصعق الزمالك:

خسر الفريق الكروي بنادي الزمالك أمام نظيره حرس الحدود في 20 يناير 2005 الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث فاز الفريق العسكري بهدف دون رد سجله نجمه عبد الحميد بسيوني.

- سقوط مدوي أمام الأهلي:

في ديسمبر عام 2006 الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك خسر الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد في لقاء الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2006/2007.

- صاروخ بترولي يُنكد علي الزمالكاوية:

قاد أحمد شعبان نجم بتروجيت فريقه للفوز علي الزمالك بهدف من تسديدة صاروخية وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز في 19 ديسمبر 2007 خلال عيد الأضحي المبارك.

- حرس الحدود يصدم الفارس الأبيض:

عاد حرس الحدود ليمارس هوايته في "العكننة" علي الجماهير البيضاء في العيد حيث تغلب علي الزمالك في عيد الأضحى عام 2008 في الدوري بهدف دون رد سجله أحمد عبد الغني.

- سقوط جديد أمام الدراويش:

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واصل الزمالك "العكننة" علي جماهيره في عيد الفطر المبارك عام 2009 وخسر أمام الاسماعيلي بهدف دون رد بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وسجل الهدف "عمرو السولية" نجم الاهلي الحالي.

- الفلاحين يفسدون "عيد" الزمالكاوية:

أفسد فريق غزل المحلة فرحة الزمالكاوية بالعيد وذلك بعدما فاز الفلاحين علي الأبيض بهدف دون رد لـ"محمد العتراوي" في وقفة عيد الأضحى المبارك في 25 توفمبر 2009.

- هزيمتين أمام اتحاد الشرطة:

حقق فريق اتحاد الشرطة فوزين علي الزمالك خلال الأعياد، الانتصار الأول كان نوفمبر 2009 وفي ثالث أيام عيد الاضحي المبارك وفاز الفريق الشرطي 2-0 لـ"بوبا منساه و أحمد دويدار"، قبل أن يكرر الشرطة فوزه مجددًا في ثالث أيام العيد ايضًا ولكن عام 2011 بالدوري وفاز بهدفين دون رد.

- خسارة أفريقية للأبيض:

سقط الفريق الكروي بنادي الزمالك علي ملعبه ووسط جمهوره أمام مازيمبي الكونغولي خلال عيد الفطر عام 2012 في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

- مؤمن زكريا "يُعكنن" علي الزمالكاوية:

نجح مؤمن زكريا في قيادة الفريق الكروي بالنادي الأهلي للفوز علي الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز 21 يوليو 2015 الموافق رابع أيام عيد الفطر لمبارك.

- فضيحة "سوسة":

تلقي فريق الزمالك إلي خسارة مدوية أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة 5/1 في المباراة التي جرت بينهما في مدينة "سوسة" التونسية في رابع أيام عيد الأضحى المبارك عام 2015