رياضة | فيدرير: التحدي الأصعب سيكون أمام نادال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيدرير: التحدي الأصعب سيكون أمام نادال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى السويسري روجيه فيدرير سعادته إثر تخطية عقبة مواطنه ستانيسلاس فافرينكا الثلاثاء في دور الثمانية ببطولة رولان جاروس، سعادته باللعب في نصف النهائي ضد الإسباني رافائيل نادال الذي تخطى بدوره الياباني كي نيشيكوري، واصفًا اللقاء بأنه "التحدي الأكبر" بالنسبة له.

وحسم فيدرير مباراته أمام فافرينكا بثلاث مجموعات لواحدة بواقع 7-6 (7-4) و4-6 و7-6 (7-5) و6-4.

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وقال فيدرير في تصريحات عقب المباراة: "في السابق كنت أكره اللعب أمام اللاعبين العُسر. ولكني أحب اللعب أمامهم في الوقت الحالي، لأنهم باتوا يمثلون تحديًا بالنسبة لي. وفي هذه المباريات، نادال هو أصعب من يمكن أن تواجهه".

وأكد المتوج في باريس مرة وحيدة في 2009: "في كل الأحوال، إذا أردت أن تفوز بلقب على الأراضي الترابية، يجب أن تعرف أنه عليك مواجهة نادال عاجلًا أم آجلًا. إذا أردت تجنبه، لما شاركت في هذه البطولة".

وشدد صاحب الـ37 عامًا على أنه مهما حدث في المباراة المقبلة، فلقد تخطى بالفعل توقعاته في البطولة التي يشارك فيها دون اعتبار نفسه أحد المرشحين للقب.