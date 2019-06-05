رياضة | لماذا فرط برشلونة في التعاقد مع صفقة ريال مدريد الجديدة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا فرط برشلونة في التعاقد مع صفقة ريال مدريد الجديدة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى تعاقده رسميًا، مع الصربى لوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت الألمانى، لمدة 6 سنوات حتى يونيو 2025، ليصبح أولى صفقات الملكى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الصربي لوكا يوفيتش مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني كان واحدا من ضمن الأسماء المرشحة بقوة للانضمام إلى برشلونة.

Advertisements

وذكرت الصحيفة: "النادي كان قد استبعد خيار لوكا يوفيتش في شهر أبريل الماضي، فمسئولو الفريق الكتالوني كانوا معجبين باللاعب لكنهم كانوا يبحثون عن مهاجم يملك ديناميكية أكبر خارج منطقة الجزاء".

كما أوضحت الصحيفة أن المغالاة في سعر الصربي حال دون إتمام الصفقة، الأمر الذي يقربه من ريال مدريد.