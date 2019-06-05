رياضة | الأسترالي جيمس ماجنوسن يعلن اعتزال السباحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسترالي جيمس ماجنوسن يعلن اعتزال السباحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأسترالي جيمس ماجنوسن بطل العالم ثلاث مرات يوم الأربعاء إنه اعتزل السباحة بعد أعوام من الصراع مع إصابات الكتف.

وأكد ماجنوسن (28 عاما)، الذي نال ذهبية سباق 100 متر في بطولتي العالم 2011 و2013، أنه شعر بأن هذا هو الوقت المناسب.

وقال في بيان ”حصلت على وقت لأتخذ القرار المناسب بالنسبة لي وحتى أفعل ذلك أردت التأكد من وجودي في أفضل حال على المستويين الذهني والبدني قبل إعلان إعتزالي“.

Advertisements

وأضاف ”في عمر 28 عاما أشعر بأن بوسعي المشاركة في ألعاب أولمبية أخرى، لكن في ظل المستويات العالية التي وضعتها لنفسي على مدار السنوات، أعتقد الآن أن الوقت مناسب للابتعاد عن الرياضة“.

كما أحرز ماجنوسن، المشهور بلقب ”الصاروخ“، فضية سباق 100 متر حرة وبرونزية سباق التتابع أربعة في 100 متر في أولمبياد لندن 2012، ونال برونزية ثانية في التتابع في ريو 2016.