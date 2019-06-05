رياضة | الكشف عن موعد نزال الإعادة بين جوشوا ورويز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد نزال الإعادة بين جوشوا ورويز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "إيدي هيرن" مُروِّج مباريات أنطوني جوشوا أمس الثلاثاء، إن الملاكم البريطاني سيحاول استعادة ألقابه التي خسرها في الوزن الثقيل حين يخوض نزال الإعادة أمام الملاكم المكسيكي- الأمريكي آندي رويز إما في نوفمبر أو في ديسمبر المقبلين في مكان سيتم تحديده لاحقا.

وحقق رويز واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ الملاكمة بالفوز على الملاكم البالغ من العمر 29 عاما بالضربة القاضية في الجولة السابعة في ماديسون سكوير جاردن بنيويورك يوم السبت الماضي.

وكان جوشوا، الذي لم يخسر أي نزال من قبل تلك الهزيمة وكان يخوض أول نزال له في الولايات المتحدة، يدافع عن ألقابه الثلاثة في وزن الثقيل وهي ألقاب الاتحاد الدولي والرابطة العالمية والمنظمة العالمية لكنه سقط أربع مرات خلال المواجهة.

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وقال هيرن على تويتر "اتفقنا اليوم على تفاصيل وبنود نزال الإعادة مع آندي رويز".

"سيقام النزال في نوفمبر أو ديسمبر في مكان سيتم تحديده قريبا".

وأوضح هيرن للصحفيين بعد النزال أن نزال الإعادة "يتوجب أن يحسمه" جوشوا بطل وزن فوق الثقيل في أولمبياد لندن 2012 لصالحه.