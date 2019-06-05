رياضة | فوندروسوفا يهزم مارتيتش وتعبر إلى نصف النهائي في رولان جاروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوندروسوفا يهزم مارتيتش وتعبر إلى نصف النهائي في رولان جاروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت التشيكية الشابة ماركيتا فوندروسوفا مقعدها في الدور نصف النهائي ببطولة رولان جاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، بعد أن أطاحت الثلاثاء بالكرواتية بيترا مارتيتش من دور الثمانية بالفوز بمجموعتين دون رد.

واحتاجت التشيكية الشابة (19 عاما) لساعتين من أجل الفوز بنتيجة 7-6(7-1) و7-5.

وحفرت المصنفة الـ38 عالميا بهذا التأهل اسمها في تاريخ البطولة الفرنسية، بعد أن أصبحت أصغر لاعبة تتأهل لنصف النهائي منذ أن حققت الصربية آنا إيفانوفيتش هذا الإنجاز في 2007.

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وبهذا ستبحث فوندروسوفا عن النهائي الأول لها في بطولات الجراند سلام عندما تلتقي بالبريطانية جوانا كونتا التي اكتسحت الأمريكية سلون ستيفنز بمجموعتين دون رد 6-1 و6-4.

وكانت اللاعبة الشابة قد أطاحت في مشوارها حتى نصف النهائي بأسماء لها ثقل في عالم الكرة الصفراء مثل الإسبانية المخضرمة كارلا سواريز في الدور الثالث، ومن بعدها اللاتفية أنستازيا سيفاستوفا في ثمن النهائي.

وحقق كونتا بهذا التأهل إنجازا كبيرا، حيث أصبحت أول بريطانية تتأهل لهذه المرحلة بعد غياب 36 عاما منذ نسخة 1983 عندما حققت جو دوري هذا الأمر قبل أن تودع على يد اليوغوسلافية ميما ياوشوفيتس التي خسرت اللقب حينها لصالح الأمريكية كريستين إيفرت.