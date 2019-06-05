رياضة | غرناطة يصعد إلى الدوري الإسباني بعد التعادل أمام مايوركا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرناطة يصعد إلى الدوري الإسباني بعد التعادل أمام مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترقى غرناطة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع مستضيفه ريال مايوركا يوم الثلاثاء، ليضمن التأهل قبل جولة واحدة على النهاية.

وبهذه النتيجة يحتل غرناطة المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الثانية، متقدمًا بـ 5 نقاط على ملقة صاحب المركز الثالث الذي هزم ألباسيتي 2-1.

ويملك غرناطة 76 نقطة وهي حصيلة لا يمكن أن يصل إليها ملقة أو ألباسيتي صاحب المركز الرابع، ولكل منهما 71 نقطة وسيشاركان في ملحق الترقي.

ولدى أوساسونا المتصدر، الذي ضمن الترقي للدرجة الأولى في وقت سابق، 84 نقطة عقب فوزه 3-2 خارج ملعبه على قرطبة الأسبوع الماضي.

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وتقدم مايوركا صاحب المركز الخامس، الذي ضمن أيضًا مكانًا في ملحق الترقي، في الدقيقة 69 عن طريق سالفا سيفيّا قبل أن يسجل فيدريكو سان إميتريو لغرناطة في الدقيقة 88، ليسكت جماهير الفريق صاحب الأرض.

ويتأهل أول فريقين في دوري الدرجة الثانية الإسباني تلقائيًا إلى الدرجة الأولى، بينما تخوض الفرق الـ 4 التالية في الترتيب ملحق الترقي من أجل بطاقة التأهل الثالثة.