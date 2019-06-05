الامارات | رسمياً: تركي آل الشيخ يرحل عن بيراميدز

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً: تركي آل الشيخ يرحل عن بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ رحيله عن نادي بيراميدز المصري بشكل رسمي. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل". وأضاف "كانت تجربة ممتعة ولتجربة أخرى إن شاء الله". وقال: "سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر". طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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