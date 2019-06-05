الامارات | "كاف" يضع الاتحاد المصري لكرة القدم في ورطة

شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يضع الاتحاد المصري لكرة القدم في ورطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطاباً رسمياً من الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف"، يخطره فيه بأن 30 يونيو الجاري هو آخر موعد لتسجيل الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وتأكدت مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بعد أن ضمن إنهاء الموسم في أحد المركزين الأول والثاني في الدوري المصري الممتاز.

أما الفريق الثاني فلم يتحدد بعد، إثر تعثر الزمالك بالتعادل مع حرس الحدود 1-1 الإثنين وبقائه في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، خلف بيراميدز الذي يمتلك 70 نقطة، في الوقت الذي توقفت فيه مباريات الدوري لحين الانتهاء من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق في مصر في 21 يونيو.

ووضع خطاب "كاف" اتحاد الكرة المصري في أزمة، حيث يختتم كأس أمم أفريقيا في 19 يوليو المقبل أي بعد آخر موعد لتسجيل الأندية المشاركة في المنافسات الأفريقية.