شكرا لقرائتكم الزمالك يستقبل آلاف الزملكاوية لأداء صلاة عيد الفطر وأهمية الأعياد محور الخطبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد ممر الملك فاروق بمقر نادي الزمالك تواجد آلاف الزملكاوية من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك . وأقيمت صلاة عيد الفطر داخل نادي الزمالك في أجواء من البهجة والسعادة ، حيث تبادل الأعضاء التهانى بمناسبة العيد . وجاءت خطبة صلاة عيد الفطر داخل نادي الزمالك، عن أهمية الأعياد فى الاسلام وتأثيرها على المسلمين. Advertisements وتواجد فى صلاة عيد الفطر مع أعضاء الزمالك، المستشار أحمد جلال إبراهيم ، نائب رئيس القلعة البيضاء. وحرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على تجهيز ممر الملك فاروق ، لاستقبال الآلاف من أعضاء القلعة البيضاء لحضور صلاة العيد.

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