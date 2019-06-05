شكرا لقرائتكم الزمالك يضحي بالثنائي الأجنبي لضم مهاجم جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الزمالك أزمة خاصة باللاعبين الأجانب حيث يحتاج الأبيض إلى التضحية بثنائى من لاعبيه الحاليين لإعادة الكونغولى كابونجو كاسونجو وضم مهاجم جديد ويعد الأقرب حالياً للرحيل المغربى حميد أحداد خاصة إن تسويقه سيكون بصورة جيدة فى ظل امتلاكه عددا من العروض من الأندية المغربية.

ودخل أحداد دائرة اهتمامات الوداد والرجاء فى شهر يناير الماضى لضمه لذلك سيكون اللاعب المغربى أول المرشحين للرحيل فى الصيف حتى يتم لاعب أجنبى جديد بدلا منه فى مركز رأس الحربة وهو ما سيتم حسمه بشكل نهائى بين إدارة القلعة البيضاء وخالد جلال خلال الفترة المقبلة.