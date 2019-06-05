شكرا لقرائتكم صلاة عيد الفطر .. منزل محمد صلاح تحت حراسة الأمن بسبب الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صلاة عيد الفطر تضع منزل صلاح تحت حراسة الأمن

تواجدت أعداد كبيرة من الجماهير المصرية أمام منزل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى ونادي ليفربول الانجليزي، لرغبتهم فى مشاهدة الفرعون أثناء تواجده فى مسقط رأسه بقرية نجريح لقضاء عيد الفطر المبارك بصحبة العائلة.

صلاة عيد الفطر Advertisements صلاة عيد الفطر

وتواجدت قوات الأمن بكثافة كبيرة بالتزامن مع أداء صلاة عيد الفطر أمام منزل محمد صلاح، فى ظل الأعداد الكبيرة من الجماهير المتواجدة أمام منزل الفرعون المصري فى نجريح.

صلاة عيد الفطر صلاة عيد الفطر أمام منزل صلاح

وتزايدت أعداد الجماهير المصرية أمام منزل محمد صلاح قبل صلاة عيد الفطر لرؤية الفرعون المصرى المتألق فى ملاعب أوروبا بعد أيام قليلة من حصده لقب دوري ابطال اوروبا مع نادي ليفربول الانجليزي فى انجاز جديد وغير مسبوق لنجم المنتخب الوطنى مما أستلزم تواجد قوات الأمن بكثافة فى محيط المنزل.

صلاة عيد الفطر وتواجدت الجماهير المصرية من مختلف المحافظات أمام منزل محمد صلاح، حيث لم يقتصر الحضور على أهالى قرية نجريج فقط وإنما تواجدت الجماهير بكثافة كبيرة فى مسقط رأس الفرعون بعد وصوله إلى مسقط رأسه منذ ساعات لأداء صلاة عيد الفطر وسط أسرته والعائلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاة عيد الفطر .. منزل محمد صلاح تحت حراسة الأمن بسبب الجماهير... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.