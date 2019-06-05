بعد فضيحة الاغتصاب.. ريال مدريد يتخلى عن فكرة التعاقد مع نيمار

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تخلت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، عن فكرة التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب قضية الاغتصاب المتهم بها اللاعب.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة النادي الملكي تراجعت عن الدخول في مفاوضات مع نيمار، وعنونت الصحيفة المقربة من أسوار الميرينغي: "ريال مدريد يبتعد عن نيمار"، مشيرة إلى أن إدارة النادي الأبيض كانت تخطط للتعاقد مع النجم البرازيلي من أجل تعزيز صفوف الفريق والعودة إلى منصات التتويج، بعد ان انهى الموسم الماضي خال الوفاض.

وكان موقع "أوول" قد كشف السبت أن نجم المنتخب البرازيلي متهم باغتصاب سيدة تقدمت بشكوى ضده في ساو باولو لأحداث قد تكون وقعت في باريس، وهو ما نفاه والد اللاعب، مشيرا الى "فخ".

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ونشرت مواقع برازيلية عدة النص الكامل لشكوى تقدمت بها سيدة لم يكشف أسمها وتتهم فيها النجم البرازيلي بأنه "عدواني" وأنه "لجأ الى العنف من أجل إقامة علاقة جنسية مع الضحية دون موافقتها".

وحسب موقع "أوول"، أقامت الضحية ثلاثة أيام في باريس من 15 الى 17 أيار/مايو، وانتظرت حتى يوم الجمعة الماضي للتقدم بشكوى بعد عودتها الى البرازيل، لأنها شعرت بأنها "جرحت في عواطفها".

وقد يكون الاتصال مع نيمار تم عبر موقع التواصل إنستاغرام، وتم دفع بطاقة الطائرة وتكاليف الفندق من قبل مساعد للنجم البرازيلي.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير برازيلية عن اعتزام الشرطة المدنية في ريو دي جانيرو، بفتح تحقيق مع نيمار، بسبب نشره صورًا حميمية، للسيدة التي اتهمته باغتصابها، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام".

