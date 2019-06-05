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تعرف على الصفقة الثانية لريال مدريد

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جدة - عمرو شويل مدريد- الخليج 365:

يخضع الدولي الفرنسي ​فيرلان ميندي​ للفحص الطبي حالياً في المعسكر الذي يجريه المنتخب الفرنسي استعداداً للاستحقاقات المقبلة، بغية انتقاله إلى ​​ الإسباني، بصفقة قد تصل إلى 50 مليون يورو، بعد أن اتفق الفريق الفرنسي مع نظيره الإسباني لإكمال عملية الانتقال.

يذكر أن عقد ميندي مع ليون يمتد حتى 2023، لكن قيمة كسر العقد تصل إلى 50 مليون يورو، إذ أبدى النادي الإسباني استعداده لدفع المبلغ المطلوب.

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