شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن مشعل يبشر الأهلاويين: مدرب مميز قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

كشف عضو شرف النادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل أنه تم التوقيع المبدئي مع مدرب للنادي قبل قليل وسيتم الإعلان عنه لحين انتهاء عقده مع ناديه الحالي وذلك خلال الأيام القادمة ، مشيرا إلى أنه مدرب يمتلك سجل تدريبي ممتاز .

وحول عدم الكشف عن أسباب عدم الإعلان عن أسم المدرب ، أوضح الأمير منصور في مقطع فيديو متداول عبر "تويتر"، أن اشتراط المدرب ذلك احتراما لعقده الحالي مع ناديه والذي تبقى منه أسبوعين.