بالصور .. حصار منزل «محمد صلاح» يمنعه من صلاة «العيد» .. وفخر العرب يفتح النار

الموجز - محمد علي هـاشم

استعانت أسرة محمد صلاح بعدد من رجال الأمن لإخراج نجم ليفربول والمنتخب من منزله، والتوجه لأداء صلاة العيد بسبب التواجد الكبير لبعض المحبين أمام منزله.

وشهدت اللحظات الاخيرة قبل اداء صلاه عيد الفطر بقوية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، وصول تعزيزات امنيه من قوات الامن، لتأمين مدرسة الشيخ محمد عياد الطنطاوي الساحة المخصصة لصلاة عيد الفطر بالقرية والتي سيؤدي اللاعب محمد صلاح صلاة عيد الفطر المبارك بها، ويشرف على التأمين العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون.

ونشرت مديرية أمن الغربية، قوات أمن أمام الساحة لتأمين الساحة، والتى سوف يؤدي اللاعب الصلاة فيها. (المصدر)

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فخر العرب غاضب

لم يتمكن اللاعب العالمي محمد صلاح، من الخروج من المنزل لأداء صلاة العيد داخل قريته نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية بعد تجمع الآلاف من الأهالي من خارج القرية لالتقاط الصور التذكارية مع صلاح.

وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي، على موقع "تويتر": "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد، دا ملوش علاقة بالحب، دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية". (المصدر)