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كل سنة وأنت طيب يا كابتن.. أين يقضى نجوم الألعاب الشهيدة أول يوم العيد؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل شخص عادات وتقاليد وطقوس اعتاد عليها  فى المناسبات المختلفة، وهو ما يقوم به نجوم الألعاب الشهيدة أيضا .

وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك ، حرص الخليج 365 على التواصل مع عدد من الرياضيين لمعرفة عاداتهم فى اليوم الأول ، وأين يقضون هذا اليوم. 

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كرم جابر 

يقضى كرم جابر نجم منتخب المصارعة والذى اتجه إلى الفن مؤخرا ، العيد فى الإسكندرية مع أفراد عائلته وأولاده 

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الشحات مبروك

كشف الشحات مبروك نجم كمال الأجسام انه سيقضى أول يوم من اجازة العيد فى المنزل مع اولاده وزوجته ، على أن يقضون باقى أيام العيد فى الساحل .

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رمضان درويش

يقضى رمضان درويش لاعب منتخب الجودو أول أيام العيد مع الأسرة، حيث يزور والدته وأشقاؤه ، و يقضى باقى اليوم فى المنزل.

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مصطفى كيجو

كشف مصطفى كيجو لاعب سلة الزمالك أنه سيقضى أول يومان من اجازة العيد بالساحل ، حيث يسافر مع أسرته لقاء الاجازة قبل العودة للقاهرة ، و الانضمام للمنتخب للدخول فى معسكر

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سمر حمزة

تقضى سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة أول يوم فى عيد الفطر مع والدتها فى المنزل ، وفى باقى أيام العيد تدخل معسكر مغلق بالإسكندرية مع الشركة الراعية لها.

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حمد فتحى

قال حمد فتحى لاعب فريق سلة سموحة أنه سيقضى أول أيام عيد الفطر مع عائلته المكونة من زوجته وابنته رنا، على أن ينتظر فى اليوم الثانى عودة والدته من حيث تؤدى  فريضة العمرة .

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محمد ايهاب 

 

أما محمد إيهاب لاعب منتخب رفع الأثقال فأكد انه سيقضى اجازة عيد الفطر فى الفيوم حيث تقيم عائلته المكونة من والدته وشقيقه.

 

على زهران ابو القاسم 

بينما قال على ابو القاسم لاعب منتخب الجمباز انه سيقضى أول أيام العيد فى المنزل حتى يخلد للنوم بعد عودته خلال الساعات الماضية من سلوفينيا حيث المشاركة فى كأس التحدى وتحقيق الميدالية الفضية والمركز الثانى.

 

 

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 وكشفت ياسمين نوح لاعبى فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك أنها ستتوجه إلى الساحل مع العائلة بالإضافة إلى ابنتها لقضاء إجازة العيد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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