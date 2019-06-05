شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض ظهير الدراويش لتدعيم الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة الزمالك على فتح ملف صفقات الموسم الجديد والراحلين عن الفريق خلال الفترة القادمة بعقد اجتماع مع خالد جلال المدير الفنى للفريق من أجل وضع خريطة الفترة القادمة سواء الخاصة بإعداد الفريق للمباريات الحاسمة فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى أو صفقات الموسم الجديد وقائمة الراحلين عن الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفة القادمة.

وتشهد أروقة الزمالك مقترحات بضم ظهير أيسر جديد فى الموسم المقبل لتأمين الجبهة اليسرى التى شهدت هذا الموسم تألق عبد الله جمعة صانع ألعاب الفريق الذى وظفه السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق فى هذا المركز ونجح فى صناعة الفارق للأبيض فى تلك الجبهة إلا إنه قد يتم دعم هذه الجبهة بالتفاوض مع طارق طه الظهير الأيسر للإسماعيلى وهو ما سيتحدد بشكل نهائى وفقا لرؤية خالد جلال خاصة إنه قد يكتفى بتواجد بهاء مجدى بجانب عبد الله جمعة فى تلك الجبهة مع قطع إعارة الصاعد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق المعار لسموحة حتى نهاية الموسم المقبل، إلا إن الموقف النهائى سيتحدد وفقا لرؤية خالد جلال بشأن بقاء بهاء مجدى أو رحيله.